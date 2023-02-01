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بعد الفوز باستضافة كأس آسيا 2027

السعودية موطن البطولات الرياضية الكبرى

2023-02-01 الساعة 5:13
السعودية موطن البطولات الرياضية الكبرى
المواطن - فريق التحرير

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أصبحت السعودية الوجهة الأبرز لاستضافة البطولات الرياضية القارية والعالمية، في ظل الدعم الكبير واللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي من القيادة، ومتابعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

تنظيم كأس آسيا 2027

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الجمعية العمومية الـ33 التي أُقيمت، اليوم الأربعاء، في العاصمة البحرينية المنامة، عن فوز السعودية بتنظيم نهائيات بطولة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى.

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كأس آسيا 2027
كأس البطولة

السعودية موطن الأحداث الرياضية العالمية

وعلقت وزارة الرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلة “طموحاتنا عنان السماء.. بدعم قيادتنا، المملكة تفوز باستضافة كأس آسيا 2027”.

ونظمت السعودية العديد من البطولات الرياضية الكبرى خلال الفترة الماضية، حيث استضافت شهر يناير، بطولة كأس السوبر الإسباني، والذي فاز به برشلونة، وكأس السوبر الإيطالي، والذي توج بلقبه إنتر ميلان.

برشلونة - كأس السوبر الإسباني

ولا تقتصر الاستضافات على بطولة كأس السوبر فقط، بل أُقيم أيضًا بطولة كأس الدرعية بين الهلال ونيوكاسل يونايتد في شهر ديسمبر الماضي، وفاز الفريق الإنجليزي بخماسية دون رد على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وأُقيمت مباراة بين فريق نجوم النصر والهلال ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5/4، وتتويجه بلقب كأس موسم الرياض.

باريس سان جيرمان بطلًا لكأس موسم الرياض
جانب من تتويج باريس سان جيرمان

واستضافت السعودية العديد من البطولات الأخرى، ومنها؛ رالي داكار، فورمولا 1، نزالات الملاكمة، وغيرها، كما أعلنت عن تنظيم دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في منطقة نيوم، بجانب استضافتها لدورة الألعاب الآسيوية عام 2034.

رالي داكار في السعودية 2023
رالي داكار – المصدر @Dakar_arabic

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