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لتعزيز الأهداف المشتركة بين البلدين

السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الاثنين، عن توفر فرصة للحصول على منحة خاصة بعدة مجالات مختلفة.

وقالت السفارة الأمريكية على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، إنه يسُر لها الإعلان عن بدء قبول مقترحات مشاريع تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة بين البلدين، ضمن برنامج المنح في عدة مجالات.

برنامج المنح

وأضافت أن برنامج المنح يشمل مجالات عديدة منها حماية البيئة، والثقافة، والاقتصاد الإبداعي، والرياضة، وغيرها.

ولفتت إلى أن المشاريع تتضمن على سبيل المثال محاضرات أكاديمية أو مهنية أو ندوات وورش عمل أو برامج للمتحدثين، فضلًا عن ورش عمل فنية وثقافية وعروض مشتركة أو معارض، أو مشاريع مهنية وأكاديمية، أو مبادرات للتوجيه.

ولمعرفة المزيد عن هذه المنحة، ذكرت السفارة أنه يرجى المتابعة على هذا الرابط (هنا). 

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