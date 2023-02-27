مركز الملك سلمان يواصل توزيع المواد الإغاثية لمتضرري الزلزال في تركيا سرقة ساعة فاخرة من سائح سعودي في إيطاليا راتب السائق يثير الجدل بعد رفض رجل توصيل زوجته لدوامها مذكرة تفاهم بين الشؤون الإسلامية وسدايا للتكامل مع توكلنا خدمات حديقة الأمير ماجد بجدة متنفس الزوار في بيئة ترفيهية فريدة لحظة انهيار مزيد من المباني في زلزال تركيا الجديد السفارة الأمريكية بالرياض تبدأ قبول مقترحات مشاريع المنح للسعوديين وجهات سياحية خيالية بالقنفذة لمحبي رحلات الجزر البحرية نجوم وأسماء غابت عن منتدى الإعلام السعودي ! إنجلترا تشرع قانونًا لتجريم زواج القاصرات
أعلنت السفارة الأمريكية في الرياض، اليوم الاثنين، عن توفر فرصة للحصول على منحة خاصة بعدة مجالات مختلفة.
وقالت السفارة الأمريكية على حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين، إنه يسُر لها الإعلان عن بدء قبول مقترحات مشاريع تهدف إلى تعزيز الأهداف المشتركة بين البلدين، ضمن برنامج المنح في عدة مجالات.
وأضافت أن برنامج المنح يشمل مجالات عديدة منها حماية البيئة، والثقافة، والاقتصاد الإبداعي، والرياضة، وغيرها.
ولفتت إلى أن المشاريع تتضمن على سبيل المثال محاضرات أكاديمية أو مهنية أو ندوات وورش عمل أو برامج للمتحدثين، فضلًا عن ورش عمل فنية وثقافية وعروض مشتركة أو معارض، أو مشاريع مهنية وأكاديمية، أو مبادرات للتوجيه.
ولمعرفة المزيد عن هذه المنحة، ذكرت السفارة أنه يرجى المتابعة على هذا الرابط (هنا).