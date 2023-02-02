Icon

تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود Icon بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة Icon حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية Icon الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا Icon السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية Icon لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر Icon أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية Icon ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية

2023-02-02 الساعة 6:32
السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أو 17 عامًا أو أقل.

تفاصيل

وأوضحت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه للمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على الإعفاء يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.

قد يهمّك أيضاً
Img

4 مواجهات اليوم في دوري يلو

Img

أكاديمية طويق تعلن دورة مجانية عن بُعد لمدة أسبوعين

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم