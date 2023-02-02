تشكيل الأهلي لمواجهة الأخدود بنك التنمية الاجتماعية يطلق منتجًا تمويليًا لذوي الإعاقة وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco التشهير بمدير منشأة نظمت تخفيضات غير مرخصة حدث تاريخي لأول مرة في كأس العالم للأندية الفريق البسامي يستعرض الجهود الأمنية التقنية في سدايا السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية لقطات لمستجدات الأعمال في مشروع المنتجع الجبلي بالبحر الأحمر أبها يؤزم وضع الخليج في دوري روشن بثنائية ليلة صوت الأرض كرنفال استثنائي ووجهة الإعلاميين العرب
أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أو 17 عامًا أو أقل.
وأوضحت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه للمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على الإعفاء يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.