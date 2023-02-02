السفارة الأمريكية بالرياض توسع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية

أعلنت السفارة الأمريكية بالرياض عن توسيع برنامج الإعفاء من مقابلة تجديد التأشيرة السياحية ليشمل بعض المتقدمين الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر أو 17 عامًا أو أقل.

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وأوضحت السفارة في بيان على حسابها بموقع تويتر، اليوم الخميس، أنه للمزيد من المعلومات حول أهلية الحصول على الإعفاء يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الرابط التالي: هنا.