السفارة في الكويت تغلق أبوابها الأحد المقبل

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نوهت سفارة المملكة بالكويت، بإغلاق أبوابها الأحد القادم، مشيرة إلى أنه إجازة رسمية في دولة الكويت.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: تود السفارة إفادة مواطنيها الكرام بأن يوم الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣م سيكون إجازة رسمية في دولة الكويت، وعليه ستكون السفارة مغلقة؛ على أن يتم استئناف العمل يوم الاثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣م.