السفارة في اليابان: لا إصابات بين المواطنين بعد زلزال هوكايدو

أعلنت سفارة المملكة لدى اليابان، أنها تتابع آثار الزلزال الذي وقع بمنطقة هوكايدو اليابانية اليوم السبت، مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين.

وأهابت سفارة المملكة عبر حسابها بموقع “تويتر” بالمواطنين التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ يرجى التواصل مع شؤون السعوديين على الرقم 09055833862.

زلزال اليابان

وكان زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر هز قبالة الجزء الشرقي لجزيرة هوكايدو شمال اليابان اليوم السبت، حسبما ذكرت السلطات، مضيفة أنها لم تُصدر تحذيرًا من موجات تسونامي.

وقال معهد الأبحاث الوطني لعلوم الأرض ومكافحة الكوارث إن الزلزال وقع قبالة شبه جزيرة نيمورو على عمق 61 كيلومترًا، وفقًا لما نقلت شبكة “سكاي نيوز عربية”.