Icon

صحفي تركي قطع ذراعه ليخرج من تحت الأنقاض! Icon استمتع بالطبيعة الساحرة والفوهات البركانية الخلابة في الحرة والطبيق Icon نابولي يهزم فرانكفورت بثنائية في عقر داره Icon ريال مدريد يضع قدمًا في ربع نهائي دوري الأبطال بخماسية في ليفربول Icon السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء Icon إفريقي يعثر على كنز عائلته في أوكرانيا بعد 80 عامًا Icon كريم بنزيما يزيد من أوجاع ليفربول بالهدف الخامس Icon عقوبات على العائلات حال تزويج القاصرات Icon موعد مباراتي الخميس في دوري روشن Icon رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي

السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٧ صباحاً
السفير آل جابر: منحة المليار دولار تدعم الشعب اليمني بلا تمييز أو إقصاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد آل جابر، السفير السعودي باليمن والمشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن منحة المليار دولار التي تم إيداعها من المملكة تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لدعم مجلس القيادة الرئاسي والشعب اليمني الشقيق في كل اليمن بلا تمييز ولا إقصاء.

مليار دولار وديعة

جاء ذلك خلال تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، بعد إعلان إيداع وديعة بمليار دولار للبنك المركزي اليمني، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

قد يهمّك أيضاً
تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري

تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري

أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة

أمانة العاصمة المقدسة لمتعهدي مطابخ الإعاشة: حدثوا بياناتكم بسرعة

استعادة أمن واستقرار اليمن

يأتي هذا الدعم امتدادًا لحرص حكومة المملكة، ودعمها المتواصل في مساندة الأشقاء بالجمهورية اليمنية تنمويًّا واقتصاديًّا، كما يأتي هذا الدعم تأكيدًا من المملكة على وقوفها الدائم مع اليمن حكومةً وشعبًا، ومساعدتها للنهوض بواجباتها في سبيل استعادة أمن واستقرار اليمن الشقيق.

ومن المأمول- بمشيئة الله- أن تُسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرات في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للجمهورية اليمنية مع صندوق النقد العربي كجهة فنية، ويهدف البرنامج لوضع خارطة طريق واضحة، ورؤية تهتم بالإنسان اليمني أولًا وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطيات لدى البنك المركزي اليمني لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساءً
السعودية اليوم

توقعات برياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة...

السعودية اليوم
4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال
الرياضة

4 ملايين دولار تنعش خزينة الهلال

الرياضة
البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية في السعودية
السعودية اليوم

البنك المركزي: لم نتخذ أي قرار بشأن...

السعودية اليوم
طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت الأنقاض في سوريا
العالم

طفلة تضحي بنفسها لإنقاذ أختها الرضيعة تحت...

العالم
التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML & GLE
السعودية اليوم

التجارة تستدعي 3339 مركبة مرسيدس ML &...

السعودية اليوم
قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم الأصحاء بالمرض
صحة وطب‎

قصة واقعية لتأثير القلق الشديد على توهم...

صحة وطب‎
أفضل وظيفة في عام 2023
حصاد اليوم

أفضل وظيفة في عام 2023

حصاد اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد بنفيكا
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة كلوب بروج ضد...

الرياضة