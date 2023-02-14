السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس العالم للأندية

هنّأ السفير الياباني فوميو إيواي، المملكة على فوزها بحق استضافة كأس العالم للأندية 2023م.

وقال إيواي عبر حسابه الرسمي بتويتر: هنيئًا من القلب للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا على إعلان فيفا عن استضافتها كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فوز المملكة باستضافة كأس العالم للأندية 2023م، وأوضح في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن السعودية ستستضيف البطولة خلال العام الحالي، وأشار إلى أن النسخة المقبلة من البطولة ستقام خلال المدة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

يذكر أن أندية النصر والاتحاد والهلال سبق أن لعبت في مونديال الأندية، وجاء تحقيق الهلال فضية النسخة الأخيرة في المغرب كأفضل مشاركة سعودية بينها.

وأعلن الفيفا أيضًا مقاعد القارات في كأس العالم للأندية الموسع الجديد 2025 الذي من المتوقع أن يقام في أمريكا كالتالي: أوروبا: 12 مقعدًا، إفريقيا: 4 مقاعد، آسيا: 4 مقاعد، أمريكا الجنوبية: 6 مقاعد، أمريكا الشمالية: 4 مقاعد، أوقيانوسيا: مقعد، المستضيف: مقعد.