السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية

شدد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي على أهمية استضافة الأحداث الرياضية المختلفة، مؤكدًا أنها ساهمت في إبراز المعالم السعودية.

السلمي يُشيد باستضافة الأحداث الرياضية

وقال السلمي خلال جلسة بالنسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام: “في السعودية كافة الأحداث الرياضية التي أقيمت كانت وسيلة مميزة وواضحة لإبراز بعض معالم السعودية، تمامًا كما يحدث في جميع أنحاء العالم”.

وتابع: “عندما تستضيف دولة كأس العالم أو نزالاً للملاكمة أو تستضيف حتى جولات متعددة من فورمولا إي، بجانب رالي داكار الذي انتهينا من منافساته الشهر الماضي، نحن نستضيفه للعام الخامس على التوالي”.

وواصل السلمي حديثه قائلًا: “على مدار 14 يومًا لمسافة امتدت لـ8 آلاف و500 كيلو متر، وبمشاركة ما يقارب من 800 سائق وملاح ومساعد وفني شاركوا في هذه النسخة؛ قدموا للعالم للمرة الخامسة، كيف هي الطبيعة التي تتصف بها السعودية، طبيعة جغرافية وتنوع وتضاريس وإرث ثقافي وجوانب عديدة”.

عدم محاباة الأندية

وأضاف السلمي: “أريد أن أقول بكل وضوح لا يوجد أي محاباة لأي نادٍ على حساب آخر، أو وجهة على حساب أخرى هذا توضيح للجميع، ونثق أن كل ما يتم صرفه على الرياضة بنتاج ورائع وإن شاء الله في مكانه الطبيعي”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الجانب الآخر، نمر اليوم بمرحلة تحول حقيقية في مختلف المجالات من بينها المجال الرياضي، وأتمنى أن نجد من الزملاء الإعلاميين أن يعملوا بنفس الرؤية لتقديم رياضتنا والأحداث الرياضية بما يجب أن تكون السعودية دون انتماءات”.

واختتم السلمي حديثه قائلًا: “فاليوم نحن نمر بمرحلة تحول حصلنا كشباب شبات الوطن على تمكين ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، وأعتقد إعلامنا السعودي قادر على ذلك ولديه القدرة والمميزات للوصول إلى ذلك”.