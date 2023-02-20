Icon

سجين أمريكي يفقأ عينيه ويأكلهما Icon الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية Icon السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية Icon الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين Icon وظائف شاغرة بفروع العليان القابضة Icon إعلان نتائج وظائف الحرس الوطني على بند التشغيل والصيانة Icon الهلال يستهدف التأهل الآسيوي التاسع Icon وظائف شاغرة لدى شركة الحفر العربية Icon الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.4 مليارات ريال Icon لقطات للدمار الواسع في البرازيل بسبب الأمطار والفيضانات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
مؤكدًا عدم محاباة أي نادٍ

السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
السلمي: استضافتنا للأحداث الرياضية تُبرز معالم السعودية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل، رجاء الله السلمي على أهمية استضافة الأحداث الرياضية المختلفة، مؤكدًا أنها ساهمت في إبراز المعالم السعودية.

السلمي يُشيد باستضافة الأحداث الرياضية

وقال السلمي خلال جلسة بالنسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام: “في السعودية كافة الأحداث الرياضية التي أقيمت كانت وسيلة مميزة وواضحة لإبراز بعض معالم السعودية، تمامًا كما يحدث في جميع أنحاء العالم”.

قد يهمّك أيضاً
ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن

ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن

قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة

قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة

رجاء الله السلمي في المنتدي الثاني للإعلام 1
جانب من الجلسة

وتابع: “عندما تستضيف دولة كأس العالم أو نزالاً للملاكمة أو تستضيف حتى جولات متعددة من فورمولا إي، بجانب رالي داكار الذي انتهينا من منافساته الشهر الماضي، نحن نستضيفه للعام الخامس على التوالي”.

وواصل السلمي حديثه قائلًا: “على مدار 14 يومًا لمسافة امتدت لـ8 آلاف و500 كيلو متر، وبمشاركة ما يقارب من 800 سائق وملاح ومساعد وفني شاركوا في هذه النسخة؛ قدموا للعالم للمرة الخامسة، كيف هي الطبيعة التي تتصف بها السعودية، طبيعة جغرافية وتنوع وتضاريس وإرث ثقافي وجوانب عديدة”.

رجاء الله السلمي في المنتدي الثاني للإعلام 1
جانب من الجلسة

عدم محاباة الأندية

وأضاف السلمي: “أريد أن أقول بكل وضوح لا يوجد أي محاباة لأي نادٍ على حساب آخر، أو وجهة على حساب أخرى هذا توضيح للجميع، ونثق أن كل ما يتم صرفه على الرياضة بنتاج ورائع وإن شاء الله في مكانه الطبيعي”.

واستكمل حديثه قائلًا: “الجانب الآخر، نمر اليوم بمرحلة تحول حقيقية في مختلف المجالات من بينها المجال الرياضي، وأتمنى أن نجد من الزملاء الإعلاميين أن يعملوا بنفس الرؤية لتقديم رياضتنا والأحداث الرياضية بما يجب أن تكون السعودية دون انتماءات”.

واختتم السلمي حديثه قائلًا: “فاليوم نحن نمر بمرحلة تحول حصلنا كشباب شبات الوطن على تمكين ويجب أن نكون على قدر المسؤولية، وأعتقد إعلامنا السعودي قادر على ذلك ولديه القدرة والمميزات للوصول إلى ذلك”.

رجاء الله السلمي في المنتدي الثاني للإعلام
جانب من الجلسة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات الأسلحة والمتفجرات
السعودية اليوم

الفريق البسامي يدشن الملتقى السنوي لمديري إدارات...

السعودية اليوم
برص مصري يسافر لبريطانيا
غرائب

برص مصري يسافر لبريطانيا

غرائب
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف
عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة شرطة الرياض
السعودية اليوم

عصابة السطو على المنازل وسرقتها في قبضة...

السعودية اليوم
الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات
السعودية اليوم

الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وضباب كثيف على...

السعودية اليوم
انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196 ريالاً للجرام
السوق

انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 196...

السوق
فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة الاختبارات
السعودية اليوم

فئات من المعلمين ممنوعون من إعداد أسئلة...

السعودية اليوم
الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في الرائد
الرياضة

الخليج يُحقق فوزه الثالث تواليًا بثلاثية في...

الرياضة