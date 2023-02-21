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أكد أهمية أن تقوم الجهات المعنية والرسمية بتوفير المعلومات في وقتها

السليمان: الشائعات اليوم من أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرارها

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
السليمان: الشائعات اليوم من أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرارها
المواطن - فريق التحرير

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حذر الكاتب والإعلامي خالد السليمان، اليوم الثلاثاء، من خطورة الشائعات على أمن واستقرار المجتمعات.

وأضاف السليمان، خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السعودي للإعلام: “أن الشائعات اليوم من أخطر أدوات هدم المجتمعات وزعزعة استقرارها”.

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وأكد السليمان، أهمية أن تقوم الجهات المعنية والرسمية بتوفير المعلومات في وقتها لقتل هذه الشائعات في مهدها والحد من انتشارها وتماديها وتأثيرها في المجتمع.

يذكر أن فعاليات “المنتدى السعودي للإعلام”، انطلقت بالأمس، بمشاركة دولية واسعة، ونقاشات معمقة حول تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله.

تجارب محلية ودولية

ويستعرض المنتدى، بمشاركة 1500 من القيادات الإعلامية والخبراء والمحللين والمتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.

ويشهد المنتدى، تكريم الفائزين بجائزة المنتدى التي تُقدَّم لمجموعة من الأسماء البارزة التي خدمت قطاع الإعلام المحلي والعربي، وتتوزع فروع الجائزة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية، والإنتاج المرئي والمسموع، والمحتوى النوعي على المنصات الحديثة، بالإضافة إلى المشروعات الريادية والإنتاج العلمي، وشخصية العام الإعلامية.

ويطلق المنتدى أول مبادرة لاكتشاف المواهب الإعلامية، التي تهدف إلى توفير بيئة حاضنة للمواهب الواعدة ومحفزة للإبداع في مختلف مجالات الإعلام.

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