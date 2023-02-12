السمنة تقلل هرمون الذكورة تصرف مريب من الرئيس الأوكراني في مؤتمر صحفي استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ إنجازات وأرقام من مسيرة الراحل يوسف السالم وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية لقطات من حفل تكريم نجوم الهلال بعد وصافة العالم أكثر من 70 دولة تشارك بمنتدى الرياض الإنساني 4 خدمات جديدة للأحوال المدنية عبر أبشر النصب على المطرب محمد فؤاد في 12 مليون جنيه جهد متواصل للفريق السعودي بعد سماع صرخة طفل تحت أنقاض زلزال تركيا
قال استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي: إن السمنة تقلل هرمون الذكورة.
فيديو | قد تزيد من معدلات العقم عند النساء..قد يهمّك أيضاً
استشاري: السمنة تقلل هرمون الذكورة#سؤال_واحد#الإخبارية2 pic.twitter.com/4v58iltZie
— الإخبارية 2 (@ekhbariya2) February 12, 2023
وأضاف العنزي، خلال مقطع فيديو على قناة الإخبارية، أن كثيرًا من المرضى يترفع لديهم هرمون الذكورة بعد الخضوع لعميات تكميم المعدة.
ولفت إلى أن السمنة ترتبط أحيانًا بالعقم لدى النساء؛ لذلك يتزايد معدل الإخصاب لديهن وتكون نسبة الحمل عالية جدًّا.
وفي وقت سابق، كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور نايف العنزي، دواءً جديدًا يخفض الوزن خلال 6 أشهر.
وقال نايف العنزي خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على إبر مونجارو وهو من الأدوية المعتمدة لتخفيض السكر التراكمي وسيسبب نقلة كبيرة لمن يعانون من زيادة الوزن.
ولفت العنزي إلى أن أغلب الأدوية التي تستخدم في الوقت الحالي هي أدوية تكون للسكر من النوع الثاني ومن آثارها الجانبية تقليل الشهية أو سد الشهية وتبطئة تفريغ المعدة للطعام وبالتالي ينخفض الوزن.