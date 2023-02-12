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ترتبط أحيانًا بالعقم لدى النساء

السمنة تقلل هرمون الذكورة

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
السمنة تقلل هرمون الذكورة
المواطن - فريق التحرير

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قال استشاري جراحة السمنة د. نايف العنزي: إن السمنة تقلل هرمون الذكورة.

تكميم المعدة

وأضاف العنزي، خلال مقطع فيديو على قناة الإخبارية، أن كثيرًا من المرضى يترفع لديهم هرمون الذكورة بعد الخضوع لعميات تكميم المعدة.

ولفت إلى أن السمنة ترتبط أحيانًا بالعقم لدى النساء؛ لذلك يتزايد معدل الإخصاب لديهن وتكون نسبة الحمل عالية جدًّا.

دواء يخفض الوزن

وفي وقت سابق، كشف استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور نايف العنزي، دواءً جديدًا يخفض الوزن خلال 6 أشهر.

وقال نايف العنزي خلال لقاء له مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية: إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت على إبر مونجارو وهو من الأدوية المعتمدة لتخفيض السكر التراكمي وسيسبب نقلة كبيرة لمن يعانون من زيادة الوزن.

ولفت العنزي إلى أن أغلب الأدوية التي تستخدم في الوقت الحالي هي أدوية تكون للسكر من النوع الثاني ومن آثارها الجانبية تقليل الشهية أو سد الشهية وتبطئة تفريغ المعدة للطعام وبالتالي ينخفض الوزن.

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