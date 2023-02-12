السوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن بسبب الشهرة

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم علي نسيب إن السيوشيال ميديا صنعت حالة من عدم التوازن في المجتمع بحثاً عن الشهرة.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “المدينة”، بعنوان “زمن السوشيال ميديا !!”: “هذه المساحة التي تستدرجني لأكتب لكم في زمن أصبح فيه الكل يكتب والكل يُغرِّد، والكل يُمارس مهنة الإعلام وهو أبعد عنها بُعد السموات عن الأرض، كما هو أصغر وأقزم من أن يكون كاتباً، أو يحمل هذا الشرف، لكنها “السوشيال ميديا”، التي صنعت هذه الحالة من عدم التوازن، فـ (لا) المثقفون سعداء و(لا) الأغبياء و(لا) الجاهلون و(لا) الشعراء و(لا) البسطاء”.

حالة الانتحار الجماعي

وقال الكاتب “نحن في زمن استطاع كل الحمقى من الوصول للناس بطرق شتى، وكلكم يرى كيف أصبح التواصل والوصول سهلاً، لكن أن يصل الأمر إلى الجنون الذي بات يُشبه الانتحار الجماعي، وكل هذا من أجل الشهرة، هذه هي الحكاية المرة، التي باتت تستدرج الكثير بقوة، ثم ترمي بهم وتردهم إلى مكانهم الطبيعي بنفس القوة، أولئك الذين (لا) يهتمون (لا) بالفكرة و(لا) باللغة و(لا) بأي شيء؛ أكثر من اهتمامهم بالمال والشهرة، والوصول إلى شريحة أكبر وعدد أكثر!! لكن الأسوأ وبحق هو أن ترى دعيّ صحافة جمع حوله عدداً كبيراً من المتابعين بطرقٍ رخيصة، ونسي الفرق بين الغالي والرخيص..!!”.

كل شيء ممكن

وتابع الكاتب “في عالم “السوشيال ميديا” كل شيء ممكن، وكل ما لم يكن، يكون في يمينك وبين إصبعك في ثوان، لكن إياك أن تكون أنت الساذج التابع للعقل الفارغ والروح، التي (لا) همَّ لها سوى أن تصعد على ظهرك، وأن تكسب على حسابك، وهذه هي الحقيقة لواقعٍ مؤلم؛ حمل إلينا وحمَّلنا وأرهقنا بكثير من العاهات والأسماء المشوهة، وكثير من الوجوه الكالحة، وأخرى منافقة، وأخرى أقل سخافة، ليبقى العقل زينة، وتبقى المفردات الرزينة هي قوارب النجاة التي تمضي إلى دروب الحياة وتعود؛ مُحمَّلة بالفرح والحب والسلامة، فهل يعي أولئك أن المنطق يحترم العقل الذي يُقدّم للآخر الفكرة المذهلة والصورة الجميلة حتى وإن كان المكان سوقاً سوداء، بضاعتها كلها رديئة..؟!

القرار والخيار لك

وختم الكاتب والإعلامي إبراهيم علي نسيب بقوله “القرار لك والخيار لك لتختار!! لأنه ببساطة كما قال نزار “(لا) توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار”… وهي خاتمتي ودمتم”.