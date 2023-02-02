Icon

إعلان الفائزين بجائزة الأميرة صيتة الأحد المقبل Icon تأشيرة الترانزيت مجانية وتتيح العمرة وزيارة المسجد النبوي Icon بنك إنجلترا يرفع الفائدة للمرة العاشرة بمعدل 0.5% Icon أشياء تجعل المكسرات خطيرة على الصحة Icon معلومة هامة عليك معرفتها عن إطارات سيارتك Icon 5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة Icon أكوا باور تطرح صكوكًا مقومة بالريال بقيمة 1.8 مليار Icon بلغاريا تدعم الملف السعودي لاستضافة إكسبو 2030 Icon تركي آل الشيخ يعلن: محمد عبده يلحن لـ عبدالمجيد عبدالله Icon موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
بهدف تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم

السوق المالية تعلن بدء برنامج تأهيل حملة الدبلوم بمكافأة 7 آلاف ريال

2023-02-02 الساعة 2:10
السوق المالية تعلن بدء برنامج تأهيل حملة الدبلوم بمكافأة 7 آلاف ريال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة السوق المالية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) بدء التقديم في برنامج الهيئة لتهيئة حملة الدبلوم 2023م، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

– تأهيل المميزين من حملة الدبلوم لممارسة مختلف أعمال الدعم بشكل محترف واستقطاب المميزين منهم للعمل في الهيئة بغرض سد الاحتياج القائم، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل.

قد يهمّك أيضاً
Img

موجز “المواطن”.. أبرز 10 أخبار حدثت في السعودية خلال 24 ساعة وعليك...

Img

أجواء مستقرة على معظم المملكة وضباب وغيوم بـ 5 مناطق

المزايا:
1- عقد تدريب وتأهيل على رأس العمل مدته سنة واحدة قابلة لتمديد.
2- يمنح المتدرب مكافأة شهرية مقدارها (7000) سبعة آلاف ريال.
3- أيام إجازة سنوية مدفوعة الأجر مجموعها واحد وعشرون (21) يوماً.
4- تسجيل المتدرب في نظام التأمينات الاجتماعية مع تحمل الهيئة لحصة المتدرب في نظام التأمينات.
5- تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء فقط.

شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام.
3- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم – مدة الدراسة لا تقل عن سنتين (أربعة فصول دراسية).
4- لا يزيد عن 25 سنة هجرية.
5- اجتياز المقابلات الشخصية.
6- أن يكون خريج أحد هذه التخصصات (سكرتير تنفيذي، الإدارة المكتبية).

التخصصات:

– سكرتير تنفيذي.
– إدارة مكتبية .

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...
السعودية اليوم

تعليم الباحة: الدراسة غدًا عبر منصة مدرستي...

السعودية اليوم
وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات
آخر الاخبار

وليد الفراج يطالب بتطوير 4 ملفات

آخر الاخبار
الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...
الرياضة

الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بثنائية...

الرياضة
مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...
الملك سلمان

مجلس الوزراء: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة...

الملك سلمان
السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...
السعودية اليوم

السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون...

السعودية اليوم
المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف
حصاد اليوم

المستكشف مارك إيفانز يصل قصر شبرا بالطائف

حصاد اليوم
الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...
السعودية اليوم

الإطاحة بـ 31 مخالفًا أشعلوا النار في...

السعودية اليوم
طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار
حصاد اليوم

طائرة هندية تنسى 55 راكبًا في المطار

حصاد اليوم