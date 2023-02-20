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في 7 فروع بالمملكة

الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣١ مساءً
الشؤون الإسلامية تبدأ توظيف المتقدمين على وظائف الدعاة والمراقبين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد البدء في عمليات التوظيف بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة للمقبولين من الجنسين الذين تنافسوا على الوظائف التالية : (دعاة وداعيات ـ مراقبين ومراقبات ـ حراس وحارسات أمن) للفروع التالية: (الحدود الشمالية – نجران – عسير ـ الجوف ـ الباحة ـ تبوك ـ جازان).

التواصل مع المرشحين

وستبدأ هذه الفروع اعتبارًا من اليوم الاثنين بالتواصل مع المرشحين عبر هواتفهم لاستكمال مسوغات التعيين لـ (2775) في الفروع السبعة والمباشرة للعمل على نظام العقود.

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تعيين المقبولين

كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم البدء خلال شهر شعبان، بتعيين كافة المقبولين في بقية الفروع بعد اكتمال عمليات الفرز النهائي من قبل اللجان المختصة والبالغ عددهم 4225 على الوظائف التالية “دعاة وداعيات – مراقبين ومراقبات – حراس وحارسات أمن”.

وأنهت الوزارة خلال الأشهر الماضية قرارات تعيين 5000 إمام ومؤذن على نظام العقود بمختلف مناطق المملكة.

جدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/6/1442 أنهت تعيين 25714 إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات) سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444 هــ (45000) موظف وموظفة، كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440 في مختلف مناطق المملكة.

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