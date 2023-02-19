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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي، بنتيجة هدفين دون رد في دور ثمن النهائي.
⚽️ بانيغا يضيف الهدف الثاني للشباب#دوري_ابطال_اسيا | #الشباب_ناساف#afccl pic.twitter.com/KxiypLoonH
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023
وسُجل هدف التقدم لليث في الدقيقة العاشرة، عبر حسين القحطاني من تصويبة قوية.
وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز الهدف الثاني لليث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ54.
وحافظ الليث على تفوقه بنتيجة 2-0 ليصعد إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.
⚽️حسين القحطاني يسجل الهدف الأول للشباب#دوري_ابطال_اسيا | #الشباب_ناساف #afccl pic.twitter.com/6tlwAwhN0R
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 19, 2023