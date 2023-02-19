صعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الفوز على فريق ناساف الأوزبكي، بنتيجة هدفين دون رد في دور ثمن النهائي.

الشباب يُبدع بثنائية

وسُجل هدف التقدم لليث في الدقيقة العاشرة، عبر حسين القحطاني من تصويبة قوية.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز الهدف الثاني لليث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ54.

وحافظ الليث على تفوقه بنتيجة 2-0 ليصعد إلى ربع نهائي البطولة الآسيوية.