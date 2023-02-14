الشباب في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثنائية في أبها

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صعد نادي الشباب إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي أبها بهدفين دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.
د56" كارلوس جونيور يسجل ثاني أهداف الشبابقد يهمّك أيضاً
الشباب 2 × 0 ابها#الشباب_ابها | #SSC pic.twitter.com/piu4AONRrF
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 14, 2023
وتمكن الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز هدف التقدم لـ الليث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ22.
وفي الشوط الثاني، وبعد 11 دقيقة على بدايته، تمكن اللاعب كارلوس جونيور من إحراز الهدف الثاني لليث من تصويبة قوية لم يتمكن حارس أبها من صدها.
وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 40 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.
وتُستكمل مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن، بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراتي العدالة والطائي و ” الاتفاق ضد الاتحاد”.
د22" بانيغا يسجل أول أهداف الشباب
الشباب 1 × 0 ابها#الشباب_ابها | #SSC pic.twitter.com/54W5wc5Xtt
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 14, 2023