الشباب في صدارة دوري روشن مؤقتًا بثنائية في أبها

صعد نادي الشباب إلى صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد الفوز على ضيفه نادي أبها بهدفين دون رد في الجولة الـ17 من عمر المسابقة.

وتمكن الأرجنتيني إيفر بانيجا من إحراز هدف التقدم لـ الليث من تصويبة قوية في الدقيقة الـ22.

فوز ثمين لـ الشباب

وفي الشوط الثاني، وبعد 11 دقيقة على بدايته، تمكن اللاعب كارلوس جونيور من إحراز الهدف الثاني لليث من تصويبة قوية لم يتمكن حارس أبها من صدها.

وبعد المباراة، أصبح رصيد الليث 40 نقطة في الصدارة مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نادي أبها عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وتُستكمل مباريات الجولة الـ17 من دوري روشن، بعد غدٍ الخميس بإقامة مباراتي العدالة والطائي و ” الاتفاق ضد الاتحاد”.