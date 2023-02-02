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في الجولة الـ15 من عمر الدوري

الشباب يتصدر مؤقتًا بثنائية في ضمك

2023-02-02 الساعة 8:50
الشباب يتصدر مؤقتًا بثنائية في ضمك
المواطن - محمد سمعه

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تصدر الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ترتيب دوري روشن للمحترفين مؤقتًا، وذلك بعد فوزه على ضيفه ضمك بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت بينهما في الجولة الـ15 على ملعب “الملز” في الرياض.

الشباب يفوز بثنائية

وتقدم الليث بهدفين في الدقيقتين الـ9 والـ10 عبر الإسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل اللاعب عبدالعزيز مكين هدف تقليص الفارق لـ ضمك بالدقيقة الـ91.

الشباب وضمك

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 34 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد ضمك عند 21 نقطة في المركز الثامن.

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