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الشباب يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول

2023-02-02 الساعة 7:21
الشباب يتفوق على ضمك بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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انتهى الشوط الأول من مباراة الشباب وضمك بتقدم الليث بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدم الليث بهدفين في الدقيقتين الـ9 والـ10 عبر الإسباني سانتي مينا والبرازيلي كارلوس جونيور.

الشباب وضمك

وحافظ الليث على تفوقه في الشوط الأول، لتنتهي أول 45 دقيقة بتفوق الليث بهدفين دون رد أمام ضمك في دوري روشن.

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