الشباب يتفوق على ناساف بهدف في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، الشوط الأول من مباراة ناساف الأوزبكي متفوقًا بهدف دون رد في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

تقدم مهم لـ الشباب

وسُجل هدف التقدم لليث في الدقيقة العاشرة، عبر حسين القحطاني من تصويبة قوية.

ويسعى الليث إلى التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، من أجل المنافسة على اللقب.

وكان الدحيل القطري هزم مواطنه الريان وصعد إلى ربع نهائي البطولة بركلات الجزاء الترجيحية.

وتُقام مباريات دور ثمن النهائي وربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال آسيا في قطر بنظام التجمع.