الشباب يتقدم على الباطن بالشوط الأول

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الشباب، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف.

تأخر الباطن ضد الشباب

وبدأت مباراة الباطن ضد الشباب بشكل سريع، وحاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وسط تألق كبير من المدافعين، قبل أن ينجح لوبيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 31 بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر.

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد الهدف، وضغطوا بقوة أملًا في تعديل النتيجة سريعًا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الباطن عند الدقيقة 43.

ونفذ الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالتعادل، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف مجددًا، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الليوث بنتيجة 2/1.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر.