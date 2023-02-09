Icon

4 مباريات غدًا في دوري روشن Icon وظائف شاغرة لدى الاتصالات السعودية Icon مبنى المواطنة المفقودة بتركيا منهار بالكامل Icon الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية Icon مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية Icon التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات Icon عقوبات على 15 منشأة مخالفة لنظام المستحضرات الصيدلانية Icon تبرعات الحملة الشعبية السعودية تقفز لـ 144 مليون ريال Icon الرياض تحتضن المنتدى السعودي للإعلام لتمكين المرأة Icon إحصائية تحفز كريستيانو رونالدو ضد الوحدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في افتتاح الجولة الـ16

الشباب يتقدم على الباطن بالشوط الأول

2023-02-09 الساعة 5:06
الشباب يتقدم على الباطن بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الباطن ضد الشباب، في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتقدم الليوث بهدفين مقابل هدف.

تأخر الباطن ضد الشباب

وبدأت مباراة الباطن ضد الشباب بشكل سريع، وحاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وسط تألق كبير من المدافعين، قبل أن ينجح لوبيز في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 31 بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات توثق معاناة أهالي الرياض مع الزحام المروري

Img

وزير الرياضة يُهنئ القيادة بتأهل الهلال لنهائي مونديال الأندية

لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

وانتفض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بعد الهدف، وضغطوا بقوة أملًا في تعديل النتيجة سريعًا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الباطن عند الدقيقة 43.

الباطن والشباب
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

ونفذ الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالتعادل، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف مجددًا، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم الليوث بنتيجة 2/1.

الباطن ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @albatinclub

الفريقان في دوري روشن

وقبل مباراة اليوم، يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط فقط، فيما يقع الليوث في المركز الثاني برصيد 34 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم