الشباب يخسر أمام الدحيل بثنائية

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خسر نادي الشباب- قبل قليل- أمام نادي الدحيل القطري بنتيجة 2/ 1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الدحيل إلى نصف نهائي البطولة.
د90+2' الربيعي.. هدف أول⚽
الدحيل 2 × 1 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/1JTgGVSSGw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل نادي الدحيل هدفين عبر مهاجمه الكيني أولونجا في الدقيقتين الـ77 والـ85، ثم نجح سعيد الربيعي في تقليص الفارق لليث محرزًا الهدف الأول في الدقيقة التسعين.
وسيواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.
د77' الهدف الأول لـ #الدحيل_القطري عن طريق أولونغا
الدحيل 1 × 0 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/lG1fuywXuC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023
د85' الهدف الثاني لـ #الدحيل_القطري عن طريق أولونغا
الدحيل 2 × 0 الشباب#الدحيل_الشباب#دوري_أبطال_آسيا | #SSC pic.twitter.com/zbBPXqxVtU
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 23, 2023