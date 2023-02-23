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في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الشباب يخسر أمام الدحيل بثنائية

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٦ مساءً
الشباب يخسر أمام الدحيل بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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خسر نادي الشباب- قبل قليل- أمام نادي الدحيل القطري بنتيجة 2/ 1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الدحيل إلى نصف نهائي البطولة.

الشباب يخسر بثنائية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الشباب ضد الدحيل

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الدحيل هدفين عبر مهاجمه الكيني أولونجا في الدقيقتين الـ77 والـ85، ثم نجح سعيد الربيعي في تقليص الفارق لليث محرزًا الهدف الأول في الدقيقة التسعين.

وسيواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.

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