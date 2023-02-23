الشباب يخسر أمام الدحيل بثنائية

خسر نادي الشباب- قبل قليل- أمام نادي الدحيل القطري بنتيجة 2/ 1 في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل الدحيل إلى نصف نهائي البطولة.

الشباب يخسر بثنائية

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل نادي الدحيل هدفين عبر مهاجمه الكيني أولونجا في الدقيقتين الـ77 والـ85، ثم نجح سعيد الربيعي في تقليص الفارق لليث محرزًا الهدف الأول في الدقيقة التسعين.

وسيواجه الدحيل الفائز من مباراة الهلال وفولاد الإيراني في دور نصف النهائي مساء الأحد المقبل.