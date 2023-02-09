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في افتتاح الجولة الـ16

الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية

2023-02-09 الساعة 6:17
الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الشباب في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتحويل الليوث لتأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 4/2.

الباطن يتقدم وجوانكا يسجل ثنائية

وانطلقت مواجهة الباطن ضد الشباب التي أًقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وسط تألق كبير من المدافعين، ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 31.

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لوبيز
لوبيز – المصدر @albatinclub

ونجح لوبيز في تسجيل الهدف الأول للباطن بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، وانتفض لاعبو الليوث، وضغطوا بقوة أملًا في تعديل النتيجة سريعًا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الباطن عند الدقيقة 43.

وسدد الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالتعادل، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الباطن ضد الشباب بنتيجة 2/1.

الباطن ضد الشباب
جانب من المباراة – المصدر @SPL

الشباب يتألق بثنائية

وضغط الليوث بقوة مع بداية الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء، نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا بنجاح عند الدقيقة 62، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد.

بانيغا
بانيغا – المصدر spl

وتمكن النجم كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة قوية عند الدقيقة 83، ونجح يوسف المزيريب من إحراز الهدف الثاني بشكل مميز من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخسارة الباطن ضد الشباب.

ورفع الليوث رصيده إلى 37 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا من النصر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند 3 نقاط في المركز الأخير.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

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