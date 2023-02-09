الشباب يزيد أوجاع الباطن برباعية

انتهت، منذ قليل، مباراة الباطن ضد الشباب في افتتاح منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، بتحويل الليوث لتأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 4/2.

الباطن يتقدم وجوانكا يسجل ثنائية

وانطلقت مواجهة الباطن ضد الشباب التي أًقيمت على ملعب نادي الباطن بشكل سريع، وحاول الفريقان تسجيل هدف مبكر، وسط تألق كبير من المدافعين، ليظل التعادل السلبي سائدًا حتى الدقيقة 31.

ونجح لوبيز في تسجيل الهدف الأول للباطن بعد تلقيه عرضية من الجانب الأيسر، وانتفض لاعبو الليوث، وضغطوا بقوة أملًا في تعديل النتيجة سريعًا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء ضد الباطن عند الدقيقة 43.

وسدد الأرجنتيني كريستيان جوانكا ركلة الجزاء بنجاح، ليهز الشباك بالتعادل، لتشتعل المباراة في الوقت بدل الضائع، قبل أن يحرز اللاعب ذاته الهدف الثاني، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتأخر الباطن ضد الشباب بنتيجة 2/1.

الشباب يتألق بثنائية

وضغط الليوث بقوة مع بداية الشوط الثاني، وحصل على ركلة جزاء، نفذها الأرجنتيني إيفر بانيغا بنجاح عند الدقيقة 62، واستمرت المحاولات من الفريقين لتسجيل هدف جديد.

وتمكن النجم كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الرابع من تسديدة قوية عند الدقيقة 83، ونجح يوسف المزيريب من إحراز الهدف الثاني بشكل مميز من كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بخسارة الباطن ضد الشباب.

ورفع الليوث رصيده إلى 37 نقطة، ليخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا من النصر، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن عند 3 نقاط في المركز الأخير.