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خلال مواجهة ناساف الأوزبكي

الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
الشباب يسعى لمواصلة تألقه آسيويًا
المواطن - فريق التحرير

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يطمح الشباب بقيادة مدربه الإسباني فيسينتي مورينو، لمواصلة تألقه ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي، والتأهل إلى الدور التالي بدوري أبطال آسيا.

مواجهة قوية غدًا

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد ناساف الأوزبكي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، يوم غد الأحد عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في قطر.

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الشباب يستهدف الفوز

ويدخل الليوث مواجهة الغد بمعنويات مرتفعة، حيث يسير الفريق بشكل مميز في دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز على أبها بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتساوى مع النصر المتصدر والاتحاد الوصيف.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، كما أنه الأكثر تحقيقًا للانتصارات بـ12 مباراة، بالتساوي مع النصر والاتحاد، واستقبل 14 هدفًا، ليحتل المركز الرابع في قائمة الأقوى دفاعيًا.

الشباب ضد أبها
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

ويأمل مورينو في استمرار تألق اللاعبين ضد ناساف الأوزبكي، خاصة أن الفريق ظهر بشكل مميز في انطلاقة النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، ونجح في التأهل إلى دور الـ16، بعد تصدر مجموعته برصيد 16 نقطة من 6 مباريات.

ويعول مورينو على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب سواء فنيًا أو بدنيًا، في حين أن ناساف الأوزبكي لم يبدأ منافسات الموسم المحلي حتى الآن، ما يفقده حساسية المباريات الرسمية.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

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