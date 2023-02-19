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ضمن منافسات دوري الأبطال

الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفرق الأوزبكية

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٣ مساءً
الشباب يسعى لمواصلة تفوقه ضد الفرق الأوزبكية
المواطن - فريق التحرير

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يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه أمام الأندية الأوزبكية في دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز أمام ناساف كارشي اليوم.

مواجهة قوية اليوم

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره ناساف الأوزبكي ضمن منافسات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، اليوم الأحد عند الساعة التاسعة مساء، على استاد الجنوب في قطر.

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وكانت كتيبة المدرب الإسباني فيسينتي مورينو قد خطفت الأنظار في مرحلة المجموعات، وتأهلت إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة، ما يحفز اللاعبين لمواصلة التألق، فيما صعد فريق ناساف كوصيف لمجموعته.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر spl

مواجهات الشباب ضد الأندية الأوزبكية

وتُعد مباراة الشباب ضد ناساف اليوم هي الخامسة لليوث أمام الفرق الأوزبكية في بطولة دوري أبطال آسيا بمسماها الحالي منذ موسم 2003، وشهدت المواجهات السابقة تفوقًا كبيرًا لليوث.

ولعب الشباب 4 مواجهات ضد باختاكور الأوزبكي، وتعود المرة الأولى إلى مرحلة المجموعات في نسخة 2010، ونجح الليوث في الفوز ذهابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وواصل تفوقه وكسب إيابًا بنتيجة 2/1.

الشباب ضد أبها
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

وواجه الليوث، الفريق الأول لكرة القدم بنادي باختاكور الأوزبكي في مرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2015، وخيم التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 على لقاء الذهاب، قبل أن يفوز إيابًا بهدفين دون رد.

ويدخل الليوث مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة، حيث يسير الفريق بشكل مميز في دوري روشن السعودي، ونجح في الفوز على أبها بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة، ويتساوى مع النصر المتصدر والاتحاد الوصيف.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @SPL

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