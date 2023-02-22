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ضمن منافسات دوري أبطال آسيا

الشباب يسيطر على التشكيل المثالي في دور الـ16

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٧ مساءً
الشباب يسيطر على التشكيل المثالي في دور الـ16
المواطن - فريق التحرير

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تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، ليستحوذ لاعبوه على التشكيل المثالي.

التشكيل المثالي لدور الـ16

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة التشكيل المثالي لمنافسات دور الـ16، وشهد تواجد 5 لاعبين من صفوف الشباب، بجانب 3 لاعبين من فريق الهلال.

الشباب ضد ناساف الأوزبكي 1
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

وجاء التشكيل المثالي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، كيم سيونج جيو “الشباب”، وفي الدفاع؛ زميلاه فواز الصقور ومتعب الحربي، بجانب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جانغ هيون سو وعلي البليهي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي لدور الـ16، كل من؛ ثنائي الليوث، إيفر بانيغا وحسين القحطاني، إدميلسون جونيور “الدحيل”، عمر خربين “شباب الأهلي دبي”، ساسان أنصاري “فولاذ”، وأوديون إيغالو “الهلال”.

دوري أبطال آسيا
التشكيل المثالي بدور الـ16 – المصدر @theAFCCL_ar

الشباب والهلال بدوري أبطال آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال آسيا، ويستعد لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم غد الخميس، على استاد الثمامة.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل، ويضرب موعدًا مع فولاذ الإيراني في الدور ربع النهائي على استاد الجنوب.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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