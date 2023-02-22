الشباب يسيطر على التشكيل المثالي في دور الـ16

تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، ليستحوذ لاعبوه على التشكيل المثالي.

التشكيل المثالي لدور الـ16

وكشف حساب دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة التشكيل المثالي لمنافسات دور الـ16، وشهد تواجد 5 لاعبين من صفوف الشباب، بجانب 3 لاعبين من فريق الهلال.

وجاء التشكيل المثالي، كالتالي؛ في حراسة المرمى، كيم سيونج جيو “الشباب”، وفي الدفاع؛ زميلاه فواز الصقور ومتعب الحربي، بجانب نجمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، جانغ هيون سو وعلي البليهي.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي لدور الـ16، كل من؛ ثنائي الليوث، إيفر بانيغا وحسين القحطاني، إدميلسون جونيور “الدحيل”، عمر خربين “شباب الأهلي دبي”، ساسان أنصاري “فولاذ”، وأوديون إيغالو “الهلال”.

الشباب والهلال بدوري أبطال آسيا

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الفوز على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، ليتأهل إلى دور الـ8 في دوري أبطال آسيا، ويستعد لمواجهة الدحيل القطري، مساء يوم غد الخميس، على استاد الثمامة.

على الجانب الآخر، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من الفوز على شباب الأهلي دبي الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليخطف بطاقة التأهل، ويضرب موعدًا مع فولاذ الإيراني في الدور ربع النهائي على استاد الجنوب.