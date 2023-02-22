الشباب يطمح لتكرار سيناريو آسيا 2010

يسعى الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لمواصلة التألق في دوري أبطال آسيا 2022، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي.

مواجهة قوية ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الدحيل القطري، يوم غد الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الليوث قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

الشباب يسعى لمواصلة مشواره

ويتطلع الشباب لتكرار مشواره في دوري أبطال آسيا 2010، عندما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وفاز على سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي ذهابًا بنتيجة 4/3، وخسر إيابًا بهدف نظيف، ليودع البطولة.

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فرصة كبيرة، لخطف بطاقة التأهل، حيث يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا، وحارس المرمة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، والبولندي كريتشوفياك.

كما يقدم الليوث مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث إنه ينافس بقوة على صدارة الترتيب مع النصر والاتحاد، ويملك 40 نقطة، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات.