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خلال مواجهة الدحيل القطري

الشباب يطمح لتكرار سيناريو آسيا 2010

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٤ مساءً
الشباب يطمح لتكرار سيناريو آسيا 2010
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الشباب بقيادة المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو لمواصلة التألق في دوري أبطال آسيا 2022، وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور نصف النهائي.

مواجهة قوية ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الدحيل القطري، يوم غد الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وكان الليوث قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يسعى لمواصلة مشواره

ويتطلع الشباب لتكرار مشواره في دوري أبطال آسيا 2010، عندما نجح في التأهل إلى الدور نصف النهائي، وفاز على سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي ذهابًا بنتيجة 4/3، وخسر إيابًا بهدف نظيف، ليودع البطولة.

الشباب في دوري أبطال آسيا 2010
لاعبو الليوث في نصف النهائي

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب فرصة كبيرة، لخطف بطاقة التأهل، حيث يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم؛ الأرجنتيني إيفر بانيغا، وحارس المرمة الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو، والبولندي كريتشوفياك.

كما يقدم الليوث مستوى مميزًا في دوري روشن السعودي، حيث إنه ينافس بقوة على صدارة الترتيب مع النصر والاتحاد، ويملك 40 نقطة، ما يُحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات.

الشباب ضد ناساف الأوزبكي 1
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

 

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