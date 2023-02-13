الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17 غدًا

تنطلق منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الثلاثاء، بمواجهة واحدة بين فريقي الشباب وأبها.

مباراة الشباب وأبها

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضد نظيره أبها، عند الساعة السادسة مساء غدٍ، على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة انتصاراته، وتحقيق الفوز أمام أبها غدًا، أملًا في تعثر النصر والاتحاد، وخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، لتحقيق نتيجة إيجابية غدًا، واستعادة توازنه سريعًا في دوري روشن السعودي، بعد خسارته بنتيجة 3-1 ضد الرائد في الجولة الماضية.

الفريقان في دوري روشن السعودي

وقبل مباراة الغد، يحتل الليوث المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، بالتساوي مع النصر المتصدر والاتحاد الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في المركز الثامن بـ22 نقطة.