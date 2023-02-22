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طلب من الموظفين البقاء بعيدًا عن النوافذ

الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أُغلقت السفارة الأمريكية في لندن، في إجراء عاجل وفوري، كما طُلب من موظفيها الابتعاد عن النوافذ، وتظهر الصور التي شاركها أشخاص داخل المبنى على الإنترنت، بعض الأفراد وهم يجلسون على الأرض ويقفون قبالة الجدران، مع تطويق الشرطة للسفارة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، قال أحد الشهود، الذي يعيش بالقرب من السفارة ويمكنه رؤية المبنى من نافذتهم، إن هناك شرطة مسلحة وكلاب بوليسية تقوم بدوريات في المنطقة.

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سبب التهديد الأمني غير واضح

كما قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن هناك الكثير من رجال الشرطة المسلحين يصرخون، على الرغم من أن سبب التهديد الأمني لا يزال غير واضح، وتظهر صور من مكان الحادث ما لا يقل عن سيارتي إطفاء وسيارات شرطة في المنطقة المحيطة بالسفارة.

في مقطع فيديو تمت مشاركته، شوهد ضابط شرطة يطوق المنطقة في ناين إلمز، لندن.

الشرطة تطوق السفارة الأمريكية في لندن 

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