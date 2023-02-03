الشمالية تكتسي بمشاهد استثنائية خلابة

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أضفى كساء الغطاء النباتي بمنطقة الحدود الشمالية بلونيه الأخضر والبنفسجي والألوان المتعددة الأخرى جمالاً بصرياً طبيعيًا مطرزاً بالخزامى، والبسباس، والقرية، والجرّيد، والأنباز، والنفل، والبابونج، والخبيز، والهق والصفار والأزهار البرية المعتقة، لتضيف مزيجاً من الجمال والروعة, في دلالة على قدوم ربيع ممتع.
ومنحت هذه الأجواء المتنزهين خيارات متنوعة بين التخييم وسط رياض مكسوة بالنباتات العطرية والأعشاب الخضراء أو التنزه في الشعاف والأرض الرملية المكسوة بزهور الخزامى والنباتات المتنوعة، ليجعل المنطقة وجهة الكثير من متتبعي الأجواء الربيعية من مختلف مناطق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
“واس” رصدت بعض المناظر التي استهوت عشاقها في هذه الأجواء, واكتساء الأرض بألوان الطبيعة الجذابة .