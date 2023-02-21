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وافق على مشاريع مذكرات تفاهم

الشورى يطالب صندوق التعليم العالي بدعم مشاريع المستشفيات الجامعية

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
الشورى يطالب صندوق التعليم العالي بدعم مشاريع المستشفيات الجامعية
المواطن - واس
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثانية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي لمناقشة الموضوعات المدرجة على أعماله.
وصوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية إندونيسيا للتعاون في مجال الطاقة ، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

جلسة الشورى

كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة تايلند للتعاون في مجال الطاقة، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.

مذكرات تفاهم

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في جمهورية مصر العربية في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة والهيدروجين النَّظيْف ، جاء ذلك بعد أن قدمت لجنة الطاقة والصناعة تقريرها وتوصيتها بشأن مشروع المذكرة قدمه أمام المجلس الدكتور رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.
وخلال الجلسة صوت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهمٍ بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية والخزانة الملكية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لتعزيز التعاون في مجالات تطوير الخدمات المالية والمالية العامة ، وذلك بعد الاستماع الى تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مذكرة التفاهم قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح .
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة التعليم والبحث العلمي, بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1441/1442هـ , تلته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة عائشة زكري .
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عالية الدهلوي صندوق التعليم العالي الجامعي بإيجاد الطرق الاستثمارية المناسبة لدعم مشاريع المستشفيات الجامعية ، في حين أكد عضو المجلس الأستاذ عبدالله آل طاوي أهمية أن يفُعل الصندوق الدور الإعلامي وتوضيح الأدوار والمهام والجهود التي يقوم بها ، بدورها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة زينب أبوطالب بدراسة تحويل الصندوق إلى بنك متخصص في خدمة احتياجات طلاب التعليم العالي، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، وخلال مداخلةٍ له طالب عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري الصندوق بإيجاد الحلول الممكنة لاستكمال مشاريعه المتعثرة، وفي سياق المداخلات على تقرير صندوق التعليم العالي الجامعي أكد عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق لتطوير التعليم العالي في المملكة، والأدوار التي يقوم بها في تنويع مصادر التمويل وتنميتها، مع أهمية استكمال استراتيجيته الشاملة تحقيقًا لهذه الأهداف بشكلٍ أمثل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسةٍ لاحقةٍ.

  

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