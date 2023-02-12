الشيباني على درب الهجرة سيرًا على الأقدام

ينطلق يوم غد الاثنين المغامر السعودي الدكتور بدر الشيباني، في رحلة توثيقية على مسار الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ويخوض الشيباني هذه الرحلة بعد أن أتم تحدي القمم السبع (وهو تسلق أعلى جبل في كل قارة من قارات العالم السبعة) والتي كان آخرها قمة إيفرست أعلى قمة في العالم.

أهمية التراث

وتهدف هذه الرحلة إلى التعريف بالتراث وأهميته، والعمل من أجل المحافظة عليه عن طريق التوثيق وفق أفضل وأحدث معايير توثيق الرحلات البرية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب السعودي للخروج من منطقة الراحة، حيث المتعة بالتحدّي وتخطّي الصعاب، مما ينعكس بالقدرة على مواجهة تحديات الحياة الأخرى.

سلسلة رحلات سابقة

وتأتي هذه الرحلة ضمن سلسلة الرحلات السابقة، إلا أنها تتميّز عنها بالوقوف على الآثار، وتوثيقها وتثبيت معالمها جغرافيًا، حتى تصبح مسارًا دوليًا معتمدًا، وتخليدها عبر التعريف بشكلها السابق والحالي من خلال فيلم وثائقي مترجم لعدة لغات.

تجربة ثرية

سيقوم الشيباني بتقديم تجربة ثرية، تعالج الفجوة المعرفية في موضوع الهجرة النبوية الشريفة، وتسلّط من خلالها الضوء على الإرث الضارب بعمق في الجزيرة العربية، بتغطية وتوثيق جميع مراحل الرحلة، إضافة إلى المسار الذي كان ساحة للأحداث، والوقائع والذكريات.

والجدير بالذكر أن هذه الرحلة تدمج شباب الحاضر بتاريخ الماضي العريق، تاريخ الهجرة النبوية الشريفة المليئة بالأحداث والدروس والعبر، أحداث غيّرت مجرى التاريخ البشري ورسمت ملامح مستقبله.

ومن المتوقع أن تعزّز هذه الرحلة صناعة المحتوى المحلي في هذا السياق، ضمن منظومة السياحة السعودية، التي بدأت تستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وذلك بجعل قصة الهجرة النبوية الشريفة في متناول الجمهور، وتسليط الضوء عليها للثقافات العالمية، عبر إبراز الأحداث والقصص المرتبطة بها.