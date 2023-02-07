الصحة: اسرعوا بتحويل كروت التطعيم الورقية إلى رقمية

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جدَّدت وزارة الصحة تحفيزها للمواطنين بتحويل كروت التطعيم الورقية الخاصة بأبنائهم للكروت الرقمية، التي تأتي امتداداً للخدمة التي أطلقتها مؤخراً المتمثلة في خدمة الشهادة الإلكترونية لتطعيمات الأطفال كبديل عن الشهادة الورقية, وذلك ضمن التحول الرقمي الصحي، وتسهيل الخدمات الصحية للمواطنين، في إطار الأهمية البالغة لتطعيمات الأطفال والسجل الذي تدوّن فيه، من خلال الذهاب لعيادة وتوثيق التطعيمات؛ وذلك لتسهيل خطوات الحجز للعيادة بحيث يتم حجز موعد في عيادة توثيق التطعيمات، ومن ثم الذهاب للمركز بكارت التطعيمات الورقي لتسجيل التطعيمات عندها ستظهر الشهادة في تطبيق صحتي، ليستمر بعدها تسجيل التطعيمات إلكترونياً.
يذكر أن “صحتي” هو تطبيق أطلقته وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة، ويتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المعلومات الصحية والحصول على عدد من الخدمات الصحية المقدمة من الجهات المختلفة في القطاع الصحي.