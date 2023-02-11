Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو Icon خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان Icon فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي Icon تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا Icon الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد Icon إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا Icon كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول Icon فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق Icon مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الإعلان عن حالة وفاة واحدة

الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥١ مساءً
الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (30) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (31) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,591)، فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (828,486) حالة، تعافى منهم (815,960) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,935) حالة. من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة 69,198,422.

قد يهمّك أيضاً
Img

ماسك يعرض مساعدة تركيا بعد الزلزال العنيف

Img

احتراق نيزك يضيء السماء جهة نجد

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم