الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31

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كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل (30) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (31) حالة، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
وبذلك يصل عدد الوفيات الإجمالي إلى (9,591)، فيما وصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (828,486) حالة، تعافى منهم (815,960) حالة، بينما وصل عدد الحالات النشطة إلى (2,935) حالة. من جهة أخرى بلغ إجمالي الجرعات في المملكة 69,198,422.