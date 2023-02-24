Icon

رئيس الشورى: المملكة تدعم العراق لتحقيق الأمن والازدهار Icon إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة لتغطية 21 ألف قرية Icon الوحدة يتقدم على أبها بالشوط الأول Icon معاناة برشلونة تشافي الأوروبية مستمرة Icon وزيرة بريطانية عن ارتفاع الأسعار: عليكم باللفت Icon أكثر من 300 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد النبوي Icon أرقام الشباب في دوري أبطال آسيا 2022 Icon الصحة : تسجيل 48 إصابة كورونا جديدة Icon باير ليفركوزن ينتفض مع تشابي ألونسو Icon أبرز أرقام راموس مع منتخب إسبانيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم رصد 51 حالة تعافٍ ووفاة 3 حالات

الصحة : تسجيل 48 إصابة كورونا جديدة

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
الصحة : تسجيل 48 إصابة كورونا جديدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

سجلت وزارة الصحة اليوم الجمعة، 48 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما رصدت تعافي 51 حالة ووفاة 3 حالات.

إجمالي الحالات

وبحسب إحصائية الوزارة، بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 829,185 حالة، من بينها 3036 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 41 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

وبلغ إجمالي حالات التعافي 816,538 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9611 حالة وفاة.

جرعات لقاح كورونا

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن 69,198,422 جرعة، بينهم 15,845,057 جرعة معززة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء نابلس
العالم

إضراب عام بالأراضي الفلسطينية حدادًا على شهداء...

العالم
عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد
الرياضة

عبدالله المعيوف: الهلال جاهز لمواجهة ريال مدريد

الرياضة
إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا وتركيا
العالم

إجراء سريع من الصحة العالمية بشأن سوريا...

العالم
تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج
السعودية اليوم

تطوير الإدارة اللوجستية أبرز توصيات الملتقى العلمي...

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا
تكنولوجيا

مصر تنفي تصنيع سيارة بـ836 دولارًا

تكنولوجيا
مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في قبضة الأمن
أخبار أمنية

مواطن بحوزته 25 كجم من الحشيش في...

أخبار أمنية
اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل 321 شخصًا
العالم

اللحظات الاولى لاشتعال النيران بطائرة روسية تقل...

العالم