هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى الجولة الـ16 الأكثر تهديفًا بدوري روشن وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023” الإطاحة بـ 18 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف باريس سان جيرمان يصر على ضم زياش
أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إطلاق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق، وذلك حرصًا على سلامة المرضى، وضرورة الالتزام بالأنظمة في تخصص طب العيون وعدم التهاون في تطبيقها.
وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: أن الحملة تهدف إلى رصد المخالفات التالية: ممارسة طب العيون دون وجود ترخيص مهني، والقصور في مكافحة العدوى، واستخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والداء، وعمل الكوادر دون وجود ترخيص مزاولة المهن.
وأضافت وزارة الصحة، أن القطاع المستهدف من الحملة الرقابية يشمل: المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات المستقلة.