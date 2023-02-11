الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إطلاق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق، وذلك حرصًا على سلامة المرضى، وضرورة الالتزام بالأنظمة في تخصص طب العيون وعدم التهاون في تطبيقها.

أهداف الحملة

وأوضحت الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر”: أن الحملة تهدف إلى رصد المخالفات التالية: ممارسة طب العيون دون وجود ترخيص مهني، والقصور في مكافحة العدوى، واستخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من الهيئة العامة للغذاء والداء، وعمل الكوادر دون وجود ترخيص مزاولة المهن.

وأضافت وزارة الصحة، أن القطاع المستهدف من الحملة الرقابية يشمل: المستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات المستقلة.