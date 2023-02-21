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صحة وطب‎
أبرزها أمراض الدم الوراثية

الصحة: نتائج فحص الزواج تقلل احتمالية نقل صفات وراثية سلبية للأبناء

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
الصحة: نتائج فحص الزواج تقلل احتمالية نقل صفات وراثية سلبية للأبناء
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدم الأخذ بنتيجة فحص الزواج يرفع احتمالية مرور الصفات الوراثية السلبية والمتنحية للأبناء.

ودعت الوزارة من خلال فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى ضرورة التحلي بالقوة والحزم والأخذ بالنتيجة، مشيرة إلى أن بعض القرارات يحتاج إلى القوة والتراجع من الخطوة الأولى أفضل كثيراً من السير باتجاه مشكلة كبيرة.

فحوصات ما قبل الزواج

وفي سياق متصل، أوضح المجلس الصحي الفحوصات التي يشتمل عليها فحص ما قبل الزواج، وهو إجراء لمعرفة وجود بعض أمراض الدم الوراثية أو غيرها إن وجدت.

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالنسبة للقاحات فيشتمل على “لقاح الكبد ب، لقاح الحصبة، الحصبة الألمانية والنكاف”.

وعن أمراض الدم الوراثية، أكد أنه يشتمل على “الأنيميا المنجلية، البيتا ثلاسيميا”، كما يتضمن “الالتهاب الكبدي ب، الالتهاب الكبدي ج، متلازمة نقص المناعة المكتسب” وذلك بالنسبة للأمراض المعدية.

 

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