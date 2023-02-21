الصحة: نتائج فحص الزواج تقلل احتمالية نقل صفات وراثية سلبية للأبناء

نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا زلزال تركيا يشطر قرية لنصفين مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في منزل بالعزيزية رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة تأسيس الدرعية نقطة تحول في تاريخ الدعوة السعودية القوات البرية تختتم تمرين الكاسح 4 مع باكستان عبدالله بن زايد يتفقد جناح وزارة الداخلية في أيدكس 2023 المرور: يحظر على قائدي الدراجات الآلية الدخول بين المسارات يوم التأسيس فرصة وطنية لاسترجاع ذاكرة 3 قرون من البطولات تعاون ثلاثي لاستخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه
أكدت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدم الأخذ بنتيجة فحص الزواج يرفع احتمالية مرور الصفات الوراثية السلبية والمتنحية للأبناء.
عدم الأخذ بنتيجة فحص الزواج يرفع احتمالية مرور الصفات الوراثية السلبية والمتنحية للأبناء.#اليوم_السعودي_للزواج_الصحي #خذ_بالنتيجةpic.twitter.com/8Q2Vnuh10Mقد يهمّك أيضاً
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 21, 2023
ودعت الوزارة من خلال فيديو توعوي نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إلى ضرورة التحلي بالقوة والحزم والأخذ بالنتيجة، مشيرة إلى أن بعض القرارات يحتاج إلى القوة والتراجع من الخطوة الأولى أفضل كثيراً من السير باتجاه مشكلة كبيرة.
وفي سياق متصل، أوضح المجلس الصحي الفحوصات التي يشتمل عليها فحص ما قبل الزواج، وهو إجراء لمعرفة وجود بعض أمراض الدم الوراثية أو غيرها إن وجدت.
وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه بالنسبة للقاحات فيشتمل على “لقاح الكبد ب، لقاح الحصبة، الحصبة الألمانية والنكاف”.
وعن أمراض الدم الوراثية، أكد أنه يشتمل على “الأنيميا المنجلية، البيتا ثلاسيميا”، كما يتضمن “الالتهاب الكبدي ب، الالتهاب الكبدي ج، متلازمة نقص المناعة المكتسب” وذلك بالنسبة للأمراض المعدية.