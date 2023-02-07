الصحة: 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 50

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.

حالات أمس

سجلت وزارة الصحة، 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، أمس الاثنين، فيما رصدت تعافي (45) حالة، وحالتي وفاة.

وبحسب بيان وزارة الصحة، أمس الاثنين، فقد وصل إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 828,236 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 815,748 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,582 حالة وفاة.