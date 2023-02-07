الصحة: 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 50

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 828294 حالة.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي اليوم، أنه تم تسجيل 50 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815798 حالة.
وأكدت الصحة تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9583 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 31 حالة.
سجلت وزارة الصحة، 65 إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، أمس الاثنين، فيما رصدت تعافي (45) حالة، وحالتي وفاة.
وبحسب بيان وزارة الصحة، أمس الاثنين، فقد وصل إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 828,236 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 815,748 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,582 حالة وفاة.