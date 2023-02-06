الصحة: 65 إصابة كورونا جديدة و تعافي 45

سجلت وزارة الصحة، 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، فيما رصدت تعافي (45) حالة، وحالتي وفاة، اليوم الاثنين.

بيان وزارة الصحة

وبحسب بيان وزارة الصحة اليوم، فقد وصل إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة إلى 828,236 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 815,748 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,582 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الجرعات المعطاة (69,198,422) جرعة لقاح.

حالات أمس

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (828,171) حالة حتى الآن.

وأوضحت الصحة، أنه تم تسجيل 30 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,703) حالات، وتم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا حتى الآن، إلى (9,580) حالة.