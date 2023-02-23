الصحف العالمية تبرز احتفال رونالدو بـ يوم التأسيس

تداولت وسائل الإعلام العالمية صور ظهور لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في الزي التقليدي السعودي مع احتفال ناديه بيوم التأسيس.

ثلاثة قرون من الشمـوخ والمجـد 🇸🇦💚 هكذا احتفلنـا في نادي #النصر 🤩

بـ #يوم_التأسيس pic.twitter.com/5wrR2h70Wv — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 22, 2023

رونالدو بالزي السعودي

وشارك نادي النصر صورًا لرونالدو مع احتفال فريق النادي بيوم التأسيس في المملكة، وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية أن ارتداء النجم البرتغالي البالغ من العمر 38 عامًا، للثوب التقليدي السعودي وأداء العرضة أثار تفاعلاً كبيرًا. وتداول مُغردون هذه اللقطات على نطاقٍ واسع، عبر تويتر.

وقال موقع إيه إس الرياضي، إن كريستيتانو رونالدو ظهر سعيدًا في احتفالات يوم التأسيس بالمملكة.

مركز الصدارة

وأشار الموقع الرياضي العالمي، إلى أن النجم رونالدو يتصدر الدوري السعودي للمحترفين، حيث أن ناديه النصر حاليًا في مركز الصدارة للفوز بلقب الدوري السعودي العاشر. فيما يتصدر الفريق بقيادة رودي جارسيا جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متقدمًا على الاتحاد والشباب بفارق الأهداف.

وسجل رونالدو، الذي انضم إلى النصر في يناير الماضي، خمسة أهداف في خمس مباريات مع فرسان نجد.

رسالة رونالدو

ونشر رونالدو مقطع فيديو له وهو يشارك في الاحتفالية عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” يوم تأسيس سعيد لـ السعودية، كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفالية في نادي النصر”.

ونشر حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وفي مقدمتهم رونالدو والبرازيلي أندرسون تاليسكا، وظهروا بالزي السعودي، خلال الاحتفال اليوم.

الاحتفال بـ يوم التأسيس

وعلق حساب النصر الرسمي على مقطع الفيديو، قائلًا: “ثلاثة قرون من الشموخ والمجد.. هكذا احتفلنا في النادي بيوم التأسيس”، وأبدت الجماهير سعادتها بمشاركة اللاعبين في الاحتفال، وتفاعل رونالدو مع الأجواء سريعًا.