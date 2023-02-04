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ضمن منافسات دوري روشن

الصدارة تُحفز الاتحاد لتجاوز الطائي

2023-02-04 الساعة 11:45
الصدارة تُحفز الاتحاد لتجاوز الطائي
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز ضد نظيره الطائي اليوم.

الطائي ضد الاتحاد

ومن المقرر أن يلعب الطائي ضد الاتحاد، اليوم السبت عند الساعة الرابعة عصرًا، على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل، ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة الغد، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي في المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، فيما يحتل العميد المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

الطائي في دوري روشن السعودي
لاعبو الطائي – المصدر spl

العميد يستهدف الصدارة

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لتجاوز عقبة الطائي، لرفع رصيده إلى 34 نقطة، وتقاسم صدارة دوري روشن السعودي مع النصر والشباب، وذلك مع نهاية منافسات الدور الأول.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

كما سيحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أعلى رقم نقطي يصل إليه في عهد دوري المحترفين، منذ زيادة عدد الأندية إلى 16، وسيصل إلى الفوز العاشر؛ ليكون بذلك الأكثر تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم مع النصر والشباب.

وتبدو فرصة العميد في الحصول على لقب بطل الشتاء شبه مستحيلة، حيث إنه يحتاج إلى الفوز بفارق 7 أهداف، من أجل تجاوز النصر، بعد تساويهم في عدد النقاط، كما أن المواجهة المباشرة انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي سيكون فارق الأهداف هو الفيصل.

الاتحاد
لاعبو العميد – المصدر spl

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