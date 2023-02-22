أمير قطر ونائبه يهنئان الملك سلمان بـ ذكرى يوم التأسيس الثقافة تنظّم مسيرة التأسيس بمشاركة 4800 مؤدٍّ لقطات بائسة لمدينة البندقية الشهيرة شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف شاغرة للعمل في عدة مدن. الدولة السعودية بين قصرين: سلوى والمصمك الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس الخطوط السعودية تعلن فتح باب التوظيف لمختلف التخصصات هزة أرضية يشعر بها سكان فلسطين ولبنان زلزال جديد بقوة 4.1 يضرب شمال سوريا وتركيا زيلينسكي يرفض خطة السلام الصينية
زين فريق “صقور السعودية”، مساء أمس الثلاثاء، سماء مدينة الجبيل بعروض جوية مبهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.
واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء الجبيل بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والمستوى العالي لقدراته.
يشار إلى أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.
وتحتفل مدن المملكة، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.