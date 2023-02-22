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لوحة فنية مبهرة في سماء الجبيل

الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ صباحاً
الصقور السعودية تزين سماء الجبيل احتفاءً بيوم التأسيس
المواطن - فريق التحرير

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زين فريق “صقور السعودية”، مساء أمس الثلاثاء، سماء مدينة الجبيل بعروض جوية مبهرة، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس.

واستعرض فريق الصقور السعودية مهاراته في التحليق في سماء الجبيل بعروض مبهرة أظهرت مهارة وبراعة الطيارين السعوديين والمستوى العالي لقدراته.

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عروض جوية مبهرة

يشار إلى أن فريق الصقور شارك منذ تأسيسه في تقديم الكثير من الاستعراضات الجوية داخلياً وخارجياً، وحقق الفريق رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، برسم أكبر شعار بدخان الطائرات لشعار المملكة السيفين والنخلة.

وتحتفل مدن المملكة، اليوم الأربعاء، بذكرى يوم التأسيس الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالاحتفال به في 22 فبراير من كل عام، حيث تشهد مختلف المناطق عددًا من الفعاليات، منها مسرحيات ومسابقات وعروض ثلاثية الأبعاد وألعاب نارية.

   

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