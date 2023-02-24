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ستقدم عرضًا جويًّا مع طائرات القوة الجوية الكويتية

الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٦ صباحاً
الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية
المواطن - واس

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وصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور السعودية؛ للمشاركة في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.

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