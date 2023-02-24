الصقور السعودية تشارك الكويت احتفالاتها الوطنية إخماد حريق بمبنى غير مأهول في جدة ولا إصابات عاصفة قوية تحرم مليون منزل أمريكي من الكهرباء موعد مباراتي السبت في دوري روشن 5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر الأزياء التراثية تزين البوليفارد ولقطات مثيرة بعدسة “المواطن” موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال أول وفاة بالكوليرا في جنوب إفريقيا متاجر بريطانيا: 3 حبات طماطم فقط لكل مُشترٍٍ ثنائية لـ مان يونايتد ضد برشلونة تصعد به لثمن نهائي الدوري الأوروبي
وصلت إلى دولة الكويت اليوم، طائرات فريق الصقور السعودية؛ للمشاركة في الاحتفالات والأيام الوطنية لدولة الكويت.
وأفادت وزارة الدفاع الكويتية – في بيان صحفي- أن فريق الصقور السعودية سيقدم عرضاً جويّاً مع طائرات القوة الجوية الكويتية يومي السبت والأحد 25 و26 فبراير الجاري عند أبراج الكويت في تمام الساعة الرابعة عصراً.