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الصلابة الدفاعية سلاح الشباب ضد الدحيل

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
الصلابة الدفاعية سلاح الشباب ضد الدحيل
المواطن - فريق التحرير

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تنتظر الجماهير مباراة الشباب ضد الدحيل القطري في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وسط منافسة قوية بينهما، لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

مباراة الشباب ضد الدحيل

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد الدحيل، اليوم الخميس عند الساعة السادسة مساء، على استاد الثمامة في الدوحة، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على ناساف الأوزبكي بهدفين دون رد، فيما صعد الدحيل بعد تجاوز عقبة الريان بركلات الترجيح.

الشباب ضد الدحيل
موعد المباراة – المصدر @AlShababSaudiFC

الشباب يتألق دفاعيًا

ويعود المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينو على التألق الدفاعي الكبير للاعبيه، لتحقيق الفوز في مباراة الشباب ضد الدحيل اليوم، حيث إن الفريق تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مواجهات بالنسخة الحالية من البطولة.

الشباب
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

ويُعد الرقم الذي حققه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هو الأعلى في بطولة دوري أبطال آسيا بالتساوي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني الذي نجح في التأهل إلى المباراة النهائية.

ويتطلع الليوث إلى مواصلة مشوارهم في النسخة الحالية، وتجاوز عقبة مباراة الشباب ضد الدحيل اليوم، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد غياب، حيث إنه صعد للمرحلة ذاتها في دوري أبطال آسيا 2010، وواجه سيونغنام إيلهوا الكوري الجنوبي.

الشباب ضد ناساف الأوزبكي
لاعبو الليوث – المصدر @AlShababSaudiFC

 

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