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بعد تحليق منطاد تجسس في سماء واشنطن 

الصين تتبرأ من منطاد التجسس وتحذر أمريكا من التهور

2023-02-03 الساعة 12:33
الصين تتبرأ من منطاد التجسس وتحذر أمريكا من التهور
المواطن- فريق التحرير

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قالت خارجية الصين إن على أمريكا التعامل بهدوء وحذر بشأن قضية منطاد التجسس الذي تم رصده، داعية إلى وقف التكهنات والمزاعم الدائرة حول كون المنطاد صينيًا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أريد أن أؤكد أن التكهنات، إلى حين التأكد من الحقائق، ليست الطريقة الصحيحة لحل المشكلة.

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وجاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، في تعليقه على تقارير عن مزاعم بوجود منطاد استطلاع صيني في سماء أمريكا، حيث دعا واشنطن إلى وقف جميع التكهنات والمزاعم.

الصين تدعو أمريكا للتعامل بحذر والكف عن التكهنات 

رصد منطاد التجسس في أمريكا

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، البنتاغون، أن الجيش تعقب منطاد استطلاع فوق الجزء الشمالي من أمريكا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعرب البنتاغون عن ثقته في أن الجسم يخص الصين، واتخذت السلطات تدابير طارئة لحماية المعلومات السرية.

وبحسب مزاعم وسائل الإعلام والبنتاغون فإن المنطاد طار من جزر ألوشيان عبر كندا ووصل إلى ولاية مونتانا حيث توجد قاعدة مالمستروم الجوية مع صوامع إطلاق لصواريخ مينوتمان 3 الباليستية العابرة للقارات.

الصين تدعو أمريكا للتعامل بحذر والكف عن التكهنات 

اتهام الصين بتجاهل سيادة أمريكا

من جهته طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي، في ​​وقت سابق إحاطة استخباراتية من الإدارة لأعضاء الكونغرس بشأن المنطاد، متهمًا الصين بتجاهل سيادة الولايات المتحدة.

كما طالبت مارجوري تايلور غرين عضو مجلس النواب الأمريكي، الرئيس جو بايدن أن يسقط على الفور منطاد الاستطلاع.

الصين تدعو أمريكا للتعامل بحذر والكف عن التكهنات 

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