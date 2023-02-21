الصين تدعو دولاً معينة للتوقف عن تأجيج النار

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، الثلاثاء، إن بكين قلقة للغاية من أن الصراع الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا دولاً معينة إلى التوقف عن تأجيج النار.

التدخل الأجنبي

وقال تشين في كلمة له اليوم الثلاثاء: “نحث دولاً معينة على التوقف فورًا عن تأجيج النار”، في إشارة إلى الصراع الأوكراني، في تصريحات تستهدف الولايات المتحدة على ما يبدو.

وأضاف: “إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة وضد أي تدخل أجنبي في شؤون الصين”.

مبادرة الأمن العالمي

وأصدرت الصين رؤيتها بشأن مبادرة الأمن العالمي، وهو الاقتراح الأمني الرئيسي الذي يتبناه الرئيس شي جين بينغ ويهدف إلى دعم مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وهو مفهوم أيدته روسيا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن الرؤية، التي اقترحها شي لأول مرة في أبريل من العام الماضي، تحدد المفاهيم والمبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين.

التفاوض

كان وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، دعا، الاثنين، إلى تسوية عبر التفاوض للحرب الأوكرانية خلال توقفه في هنغاريا قبل زيارة موسكو.

في اليوم نفسه، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف تعبيرًا عن التضامن ووعد بتقديم مساعدات عسكرية حجمها 500 مليون دولار لأوكرانيا، وكشف النقاب عن عقوبات إضافية على النخب الروسية هذا الأسبوع.