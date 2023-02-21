Icon

الغذاء والدواء تُفند ادعاءات علاج المورينجا للأمراض Icon وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية Icon 108 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال ديسمبر Icon الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق Icon فلكية جدة: رصد هلال شعبان بسماء السعودية مساء اليوم Icon زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران Icon انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي Icon رسالة تحذير بريطانية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية Icon مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية Icon ضرر بالرقبة يصل لجراحة خطيرة بسبب الهواتف Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أطلقت رسميًا مبادرة الأمن العالمي

الصين تدعو دولاً معينة للتوقف عن تأجيج النار

الثلاثاء ٢١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٠ صباحاً
الصين تدعو دولاً معينة للتوقف عن تأجيج النار
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، الثلاثاء، إن بكين قلقة للغاية من أن الصراع الأوكراني قد يخرج عن نطاق السيطرة، ودعا دولاً معينة إلى التوقف عن تأجيج النار.

التدخل الأجنبي

وقال تشين في كلمة له اليوم الثلاثاء: “نحث دولاً معينة على التوقف فورًا عن تأجيج النار”، في إشارة إلى الصراع الأوكراني، في تصريحات تستهدف الولايات المتحدة على ما يبدو.

قد يهمّك أيضاً
مشروع النقل بالحافلات يوفر 35 ألف وظيفة

مشروع النقل بالحافلات يوفر 35 ألف وظيفة

140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

140 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وأضاف: “إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة وضد أي تدخل أجنبي في شؤون الصين”.

مبادرة الأمن العالمي

وأصدرت الصين رؤيتها بشأن مبادرة الأمن العالمي، وهو الاقتراح الأمني الرئيسي الذي يتبناه الرئيس شي جين بينغ ويهدف إلى دعم مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة، وهو مفهوم أيدته روسيا.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا” بأن الرؤية، التي اقترحها شي لأول مرة في أبريل من العام الماضي، تحدد المفاهيم والمبادئ الأساسية للأمن والسلم الدوليين.

التفاوض

كان وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، دعا، الاثنين، إلى تسوية عبر التفاوض للحرب الأوكرانية خلال توقفه في هنغاريا قبل زيارة موسكو.

في اليوم نفسه، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى كييف تعبيرًا عن التضامن ووعد بتقديم مساعدات عسكرية حجمها 500 مليون دولار لأوكرانيا، وكشف النقاب عن عقوبات إضافية على النخب الروسية هذا الأسبوع.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل
وظائف

وظائف شاغرة بفروع مجموعة عبداللطيف جميل

وظائف
إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198 ساعة تحت الأنقاض 
العالم

إنقاذ 3 أشخاص في تركيا بعد 198...

العالم
المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي
مشاهير

المنافستان التاريخيتان أديل وبيونسيه تفوزان بجوائر غرامي

مشاهير
إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا بالرياض
السعودية اليوم

إخماد حريق اندلع في مخلفات تحوي أخشابًا...

السعودية اليوم
وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا
السعودية اليوم

وصول الطائرة السعودية العاشرة إلى تركيا

السعودية اليوم
بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول
العالم

بالتكبير.. متظاهرون يحاولون اقتحام قنصلية السويد بإسطنبول

العالم
كارلو أنشيلوتي: ثلاثي ريال مدريد لم يُستبعد من مونديال الأندية
الرياضة

كارلو أنشيلوتي: ثلاثي ريال مدريد لم يُستبعد...

الرياضة
نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد وسعداء بتشريف الكرة السعودية
أخبار رئيسية

نجوم الهلال بعد التتويج بالفضية: سنسعى للمزيد...

أخبار رئيسية