الصين ترد على بايدن: سندافع بحزم عن مصالحنا

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أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها ستدافع بحزم عن مصالحها، داعية الولايات المتحدة إلى العمل على ترميم العلاقات بينهما بعدما انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن بكين خلال خطابه السنوي عن حال الاتحاد أمام الكونجرس.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “سندافع بحزم عن سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية”، وفقًا لفرانس برس.
ودعت ما نينغ الولايات المتحدة إلى العمل مع الصين لدفع العلاقات الصينية الأمريكية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة.
وكان بايدن قال في خطاب حال الاتحاد أمام الكونغرس، أمس الثلاثاء، إنه سيتعاون مع الصين لكنه تعهد بحماية البلاد، في إشارة إلى منطاد تجسس صيني حلق عبر الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
وأضاف “أنا ملتزم بالعمل مع الصين حيث يمكننا تعزيز المصالح الأميركية وإفادة العالم.. لكن مثلما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت الصين سيادتنا فسنعمل على حماية بلدنا. وقد فعلنا ذلك”. وفي المقابل نفت بكين أن يكون المنطاد وسيلة تجسس.