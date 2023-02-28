الصين ترد على قرار الحظر الأمريكي لتيك توك

أعلنت وزارة الخارجية الصينية رفضها قرار البيت الأبيض بشأن حظر تطبيق تيك توك.

جدير بالذكر أن البيت الأبيض منح جميع الوكالات الفيدرالية ثلاثين يومًا لإزالة تطبيق تيك توك من جميع الأجهزة الحكومية، حيث يخضع تطبيق التواصل الاجتماعي المملوك للصين لتدقيق متزايد في واشنطن بسبب مخاوف أمنية.

قمع الشركات الأجنبية

وقالت الخارجية الصينية، إن الولايات المتحدة تقمع الشركات الأجنبية وتتجاوز مفهوم الأمن القومي.

ووصف مكتب الإدارة والميزانية، التوجيه في أمريكا الصادر أمس الاثنين بأنه خطوة حاسمة إلى الأمام في التعامل مع المخاطر التي يشكلها التطبيق على البيانات الحكومية الحساسة.

قيود تيك توك

ووضعت بعض الوكالات، ومن بينها وزارات الدفاع والأمن الداخلي والخارجية، بعض القيود بالفعل عبر تيك توك، وتدعو التوجيهات بقية الوكالات الاتحادية إلى أن تحذو حذوها في غضون ثلاثين يوما. ولا يسمح البيت الأبيض بالفعل باستخدام تيك توك على أجهزته.

قال كريس ديروشا، كبير مسؤولي أمن المعلومات الفيدرالي، “قامت إدارة بايدن-هاريس باستثمارات كبيرة في الدفاع عن البنية التحتية الرقمية لأمتنا، والتصدي لوصول الخصوم الأجانب إلى بيانات الأمريكيين. هذا التوجيه جزء من التزام الإدارة المستمر بتأمين بنيتنا التحتية الرقمية، وحماية أمن الشعب الأمريكي وخصوصيته”.

قانون الكونجرس

وأقر الكونجرس قانونًا ينص على عدم استخدام تيك توك في الأجهزة الحكومية في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

يسمح التشريع باستخدام تيك توك في بعض الحالات، من بينها أغراض الأمن القومي، وإنفاذ القانون. ولا يزال تيك توك، المملوك لشركة بايت دانس الصينية، يحظى بشعبية كبيرة ويستخدمه ثلثا المراهقين في الولايات المتحدة، لكن هناك مخاوف متزايدة من إمكانية وصول بيكين لبيانات المستخدمين الأمريكيين عبر التطبيق.