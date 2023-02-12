الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي

أعلنت السلطات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، اليوم الأحد، اكتشاف جسم طائر مجهول الهوية قبالة سواحلها، وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإنه يتم حاليًا الاستعداد لإسقاطه.

وذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية، المملوكة للدولة، أن المسؤولين في مقاطعة شاندونغ الساحلية شمال شنغهاي، حذروا الصيادين في المنطقة؛ ليظلوا يقظين، وذلك بعد رصد الجسم فوق المياه بالقرب من مدينة ريتشاو.

وقالت السلطات البحرية الإقليمية في بيان نقلته صحيفة جلوبال تايمز: إنه تم العثور على هذا الجسم تحديدًا في مياه البحر الأصفر، بالقرب من ساحل مدينة ريتشاو.

وبحسب المذكرة، فإن الجيش الصيني يستعد لإسقاط الجسم، وتطلب السلطات من الصيادين في المنطقة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

إسقاط جسم مجهول في كندا

وتأتي تلك الأنباء بعد أيام من إسقاط أجسام مجهولة الهوية، على حد وصف المسؤولين، في كل من كندا وألاسكا أيضًا.

وكان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن، السبت الماضي، أن طائرة مقاتلة أمريكية قد تمكنت من إسقاط جسم غير معروف في شمال كندا، مضيفًا عبر تويتر: أمرتُ بإسقاط جسم غير محدّد انتهك المجال الجوّي الكندي، وفي هذا الإطار، أُرسِلت طائرات من كندا والولايات المتحدة.

وتابع: تمكّن صاروخ AIM 9X أطلقته طائرة إف-22 أميركيّة من إصابة الهدف.

جسم مجهول في حجم سيارة بـ ألاسكا

وفي الوقت نفسه، أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس، جو بايدن، جسمًا حلق على علو مرتفع فوق ألاسكا، حيث أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن هذا الجسم بحجم سيارة صغيرة.

وأضاف كيربي أنه شكل تهديداً لأمن الملاحة الجوية.

ولم يحدد المسؤولون الأمريكيون ما إذا كان هذا الجسم منطاداً أم لا، لكنه كان يتحرك على ارتفاع يجعله تهديداً محتملاً للطائرات المدنية، وفقاً لموقع نيويورك تايمز.

ويأتي جميع ما سبق في خضم أزمة منطاد التجسس الصيني الذي تم اكتشافه فوق الأراضي الأمريكية وتم إسقاطه لاحقًا في الأيام الماضية، وقد قالت بكين عنه إنه أداة بحث في الغلاف الجوي انحرفت عن مسارها واتهمت الولايات المتحدة بالمبالغة في رد فعلها.