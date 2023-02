الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي

أعلنت السلطات في مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، اليوم الأحد، اكتشاف جسم طائر مجهول الهوية قبالة سواحلها، وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، فإنه يتم حاليًا الاستعداد لإسقاطه.

Local maritime authorities in East China's Shandong Province announced on Sunday that they had spotted an unidentified flying object in waters near the coastal city of Rizhao in the province and were preparing to shoot it down, reminding fishermen to be safe via messages. pic.twitter.com/aQbUntwy4m

— Global Times (@globaltimesnews) February 12, 2023