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بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية

الصين تستعد لإسقاط جسم غامض في مجالها الجوي

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
الصين تستعد لإسقاط جسم غامض في مجالها الجوي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام رسمية، الأحد، أن السلطات الصينية تستعد لإسقاط “جسم طائر مجهول الهوية” بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية في مقاطعة شاندونغ الشرقية.

مواجهة بين بكين وواشنطن

تأتي المواجهة بعد أن أسقطت طائرات حربية أمريكية ثلاثة أجهزة مماثلة في أسبوع واحد منها منشأ الصين، وفقًا لروسيا اليوم.

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وأفادت صحيفة جلوبال تايمز أن السلطات البحرية المحلية رصدت الجسم الغريب، مضيفة أن السلطات نفسها كانت تجري الاستعدادات لفتح النار عليه، وتم إرسال رسائل للصيادين الذين يعملون بالقرب من المدينة الساحلية تنصحهم بأن يكونوا بأمان.

لماذا فشلت أمريكا في إسقاط المنطاد الصيني قبل دخوله المجال الجوي؟ (2)

جسم غامض

من جانبه، أكد مكتب تنمية المحيط بمنطقة تشينجداو، أنه تم العثور على جسم غامض في المياه، وذلك حسبما ذكر موقع تشاينا دوت كوم.

وأردف مكتب تشينجداو، أن خصائص الجسم الغريب لم يتم التعرف عليها حتى الآن، وتم إخطار الصيادين بتوخي الحذر.

وقد أعلنت السلطات البحرية المحلية في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين اليوم، أنها رصدت جسمًا طائرًا مجهولًا في المياه بالقرب من مدينة ريتشاو الساحلية.

الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي

جسمان طائران

ويأتي ذلك بعد إسقاط جسمين طائرين أحدهما في الولايات المتحدة الأمريكية والآخر في كندا، وذلك بعد المنطاد الصيني الذي أسقطته الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الجيش الأمريكي أسقط جسمًا غريبًا طائرًا فوق سماء ألاسكا بواسطة مقاتلة جوية من طراز إف 22.

اتهامات أمريكية

ووجهت الإدارة الأمريكية اتهامات للصين، بأنها هي المسؤولة عن هذه الأجسام الطائرة التي ظهرت في أمريكا وكندا ودول أمريكا اللاتينية، حيث اتهمته بالوقوف وراء برنامج تجسس، وصفته بـ الجريء يستهدف أكثر من 40 دولة في 5 قارات.

وأصدرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيانًا حول البرنامج التجسسي الذي نفته الصين باستخدام مناطيد مراقبة على ارتفاعات عالية مماثلة لارتفاع ذلك المنطاد الذي أسقطته الولايات المتحدة فوق ساحل المحيط الأطلسي نهاية الأسبوع الماضي.

نفي صيني

جاء البيان الأمريكي في محاولة لدحض النفي الصين المستمر لاستخدام منطاد تجسس، بما في ذلك ما أعلنته بكين يوم الخميس بأن الاتهامات الأمريكية بشأن المنطاد ترقى إلى “حرب معلومات” على الصين.

 

 

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