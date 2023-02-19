الصين تطالب أمريكا بإصلاح الضرر الناجم عن حادث المنطاد

دعت الصين أمريكا إلى إصلاح الأضرار التي طالت العلاقة الأمريكية الصينية بسبب حادث المنطاد الصيني، مضيفة أنه يجب تغيير مسار العلاقات وتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بها.

استخدام أمريكا للقوة المفرطة

وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي: موقف الصين حازم وعادل بشأن ما يسمى بحادث المنطاد، داعيًا الولايات المتحدة إلى تغيير مسار العلاقة الصينية الأمريكية، وتقييم وإصلاح الأضرار التي لحقت بها بسبب الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع حادث المنطاد.

وجاءت تصريحات وانغ يي بعد لقائه بوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن يوم أمس السبت، وذلك وسط نزاع بين واشنطن وبكين حول إسقاط الولايات المتحدة منطادًا صينيًا.

وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الاجتماع كان متوقعًا عقده في موقع غير معلن بعيدًا عن وسائل الإعلام على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي شارك فيه الوزيران.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي وانغ يي من أن حادث المنطاد يجب ألا يحدث مرة أخرى، فيما انتقد وزير الخارجية الصيني، رد فعل الولايات المتحدة بشأن ما وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس، معتبرًا أنه رد فعل هستيري وسخيف.

أول عمليات إسقاط في وقت السلم

جاء ذلك بعد 3 أسابيع مثيرة شهدت إسقاط مقاتلات أمريكية لأربعة أجسام محمولة جوًا وهي المنطاد الصيني الضخم وثلاثة أجسام أصغر بكثير فوق كندا وألاسكا وبحيرة هورون.

وتعتبر هذه هي أول عمليات إسقاط معروفة في وقت السلم لأجسام غير مصرح بها في المجال الجوي للولايات المتحدة.