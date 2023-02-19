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وصفت الخطوة بالنصر الحاسم

الصين تعلن رسميًا تغلبها على وباء كورونا

الأحد ١٩ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:١١ مساءً
الصين تعلن رسميًا تغلبها على وباء كورونا
المواطن- فريق التحرير

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قال رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، إن بلاده نجحت في التغلب على وباء كورونا، ومستعدة لاستعادة الاتصالات بشكل كامل مع أوروبا والعالم.

انعكاس الخطوة على استقرار الإنتاج والإمداد

وأضاف وانغ يي، خلال اجتماع مع رئيس دبلوماسي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في ميونيخ: نجحت الصين في الخروج من مرحلة الوباء مؤكدًا على الاستعداد التام لاستئناف الاتصالات بشكل كامل مع دول العالم.

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وشدد وانغ يي على أن الأطراف يمكن أن تستعد بنشاط لاجتماعات جديدة بين قادة الصين والاتحاد الأوروبي، والاستفادة الكاملة من آليات الحوار رفيع المستوى في مختلف المجالات من أجل استعادة التعاون إلى مستويات ما قبل الوباء في أقرب وقت ممكن.

وأشار وانغ يي أيضًا إلى أنه يتعين على الصين والاتحاد الأوروبي الحفاظ على تعاون مفتوح والحفاظ بشكل مشترك على استقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.

الصين تعلن رسميًا تغلبها على وباء كورونا

نصر حاسم

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (CCP) أنها حققت نصرًا حاسمًا في الوقاية من وباء كوفيد 19 والسيطرة عليه في البلاد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، بدأت السلطات الصينية في إضعاف سياسة مكافحة كوفيد، والتي ظلت لمدة ثلاث سنوات تقريبًا الأكثر صرامة في العالم، مما أثر سلبًا على الاقتصاد وسلاسل الإنتاج والإمداد العالمية والسياحة والتبادلات بين الدول.

وجاء تعديل كبير في الإجراءات بعد موجة من الاحتجاجات في المدن الكبرى في البلاد للمطالبة برفع الإغلاق، ووقف اختبار PCR المنتظم على نطاق واسع، وبدء سياسة تخفيف تدابير مكافحة الأوبئة.

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